Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя девочка

В субботу вечером, 26 января, во Львове после занятий по плаванию в бассейне "Динамо", во время сушки волос феном, умерла 10-летняя девочка.

Трагедия произошла в 17:30 на глазах у матери ребенка, сообщают в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Известно, что девочка проживала в с. Конопница Пустомытовского района. Других подробностей не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове парень выпал с 8-го этажа дома и погиб, пытаясь сделать селфи.