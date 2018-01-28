Боевики "ЛНР" и "ДНР" скоординировались с военными Южного округа РФ - разведка

Террористы из группировок "ЛНР" и "ДНР" 24 – 25 января провели скоординированные учения с российскими военнослужащими из Южного военного округа.

Информацию Главного управления разведки озвучил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута.

"Оккупационные силы проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины, которые планируются и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации на территории России, в частности – Южного военного округа", – сказал он.

Праута также объяснил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей террористами и кадровыми российскими военнослужащими была проведена скоординированная огневая подготовка с использованием стрелкового оружия, артиллерии, танков и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее в СБУ уточнили, где именно после переворота в "ЛНР" скрывается ее экс-главарь Игорь Плотницкий.



