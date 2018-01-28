Трагедия во Львове. Двое школьников провалились под лед, одного не спасли

В воскресенье, 28 января, во Львове двое школьников провалились под лед водоема (озерцо) на территории бывшего домостроительного комбината, один из мальчиков погиб.

В Сыховском районе Львова около 13.30, на озерце, которое находится на территории бывшего домостроительного комбината на ул. Радужной, провалились под лед двое мальчиков 10 и 11 лет, находившихся там без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Одного мальчика удалось вытащить из воды, он жив. Тело другого 10-летнего мальчика водолазы обнаружили после длительных поисков уже без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове после плавания в бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя девочка.