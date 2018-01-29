"Сделали все". Стала известна причина отключения мобильной связи в "ДНР"

29 января 2018, 10:10

Как сообщают украинские журналисты, данная причина весьма проста и прозаична.

Террористы из группировки "ДНР" отключили на оккупированной территории мобильную связь от оператора Vodafone ради того, что заработать денег на собственном "мобильном операторе "Феникс"".

Такую информацию опубликовал портал "Depo.ua". По словам представителя компании Vodafone Виктории Рубан, ремонтные работы успешно провошли в районе подконтрольного ВСУ города Счастье (Луганская область). Здесь бригадам ремонтников дали доступ после достижения договоренности о режиме тишины. Когда ремонтные завершился и в Луганск, и в Донецк должна была вернуться связь от Vodafonе. Однако на оккупированной части Донетчины этого так и не произошло. "Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, вопрос не ко мне", - отметила Рубан.

Боевики "ДНР" практически мгновенно начали продавать sim-карты "Феникса". Очереди за ними выстраиваются с 05.00 каждый. По предварительной информации, за две недели их было продано более 820 тысяч. К слову, террористы используют сети базовых станций, некогда принадлежавшие украинскому мобильному оператору Life − ради увеличения емкости "Феникса".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке жители "ловят" сигнал Vodafone на мосту.

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