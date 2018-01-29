Скандал в Харькове. В детсаду дошкольникам рассказывали, что Крым — это не Украина

В харьковском частном детсаду "Dada Space" дети изучали тему "Украина" используя карты, на которых Крым не является территорией Украины.

На вопиющий случай обратила внимание волонтер Виктория Борзова и рассказала, что в "Dada Space" при обучении использовалась фраза "Крым является территорией Российской Федерации", пишет NewsRoom.

Возмущенные пользователи на странице креативного пространства обратили внимание администрации на это, однако официальный аккаунт детсада ответил, что "дети получают информацию об окружающем мире в режиме реального времени, а сейчас Крым является территорией РФ". Позже скандальная публикация была удалена со всех страниц "Dada Space" в соцсетях.

Уже в воскресенье вечером на странице креативного пространства появилось сообщение с извинениями. Администрация также заявила, что уже "проведена беседа, а виновные будут наказаны", а саму ситуацию в детском саду назвали "чудовищным недоразумением".

"От лица руководства приносим свои извинения за допущенную сотрудниками ошибку: конечно же, Крым — это Украины, и навсегда таковым останется", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника страница "Dada Space" в Facebook недоступна: скорее всего, она была или закрыта, или удалена. Аккаунт в Instagram по-прежнему существует, однако оттуда удалены все посты, связанные со скандалом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине в День Соборности вывесили карту Украины без Крыма.