Начался чат с юмористическим дуэтом "Братья Шумахеры"

На сайте "Главред" начался чат с самым эксцентричным дуэтом современности "Братьями Шумахерами" — Сергеем Цвиловским и Юрием Великим.

В этом году исполняется 20 лет, как ребята вышли на сцену. За эти годы артисты сумели рассмешить большое количество поклонников, покорить даже неулыбчивых зрителей, влюбить в свое творчество самых пессимистичных критиков. "20 лет как мы дуэт" — именно так называется концертная программа, которую Братья Шумахеры представят 1 апреля в Киеве.

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