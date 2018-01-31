"Секрет Полишинеля". На Донбассе погибли сотни кадровых российских офицеров — журналист

Присутствие российских войск на территории оккупированного Донбасса — это "секрет Полишинеля".

Все мировое сообщество знает, что на всех руководящих должностях, начиная от уровня командира роты и выше, находятся российские профессиональные военнослужащие. "Они там есть". И они были там с самого начала агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Такое мнение высказал военный журналист Владислав Селезнев в интервью "Радио Свобода".

"Сегодня на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится около 32 тысяч оккупационных войск. Количество именно российских офицеров более 3 тысяч.

Работают и спецслужбы Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации, другие спецподразделения, которые имеют соответствующего уровня подготовку специалистов.

Специфика выполнения задач подразделений Вооруженных сил Российской Федерации направлена на то, чтобы усилить именно наступательную составляющую частей и подразделений. Генштаб ВС России формирует мощный кулак именно на границе с Украиной. Это десятки тысяч российских воинов", — отметил Селезнев

Между тем, военный корреспондент российской "Новой газеты" Павел Каныгин заявил, что российские офицеры на Донбассе играют определяющую роль, если говорить об участии офицеров в тренировочных мероприятиях, управлении, связанных с тылом, с обеспечением, с руководством подразделений от роты и выше.

"Российские власти всегда подчеркивает: это люди, которые "по собственному желанию" поехали на Донбасс, никакого отношения к официальному Минобороны не имеют, "взяли отпуск" и могут делать все, что угодно", – говорит он.

По его словам, это и есть так называемая гибридная логика – "прекрасно понимаем, что взять отпуск офицер на месяц или на три не может, никто никогда не отпустит, тем более зная, что едет на войну в соседнее государство, подпадает под статью Уголовного кодекса России о наемниках, но одновременно как бы и не придраться".

"Пока в России сохраняется сегодняшняя власть, точно ничего с документами сказать нельзя. Как только мы начали подбираться, в первую очередь Шлосберг (депутат псковского собрания, напечатал данные по анонимным захоронениям погибших на Донбассе, – ред.) к подобным доказательствам, государство выдало спецзакон о засекречивании данных о военных потерях в мирное время", – отметил Каныгин.

Он добавил, что точных цифр о погибших офицерах ни у кого нет, а есть приблизительные – несколько сотен погибших за все время.

"Но в 2014-м и в 2015-м похороны военных происходили практически каждую неделю в разных регионах России, погибших "на учениях в Ростовской области "или просто" на учениях". Это когда еще не была задействована "гибридная армия", которая "в отпусках", наполовину из местных жителей, наполовину еще с каких-то", – подчеркнул российский журналист.

Ранее в Кабмине назвали сроки, когда российские войска уйдут с Донбасса.