"Секрет Полишинеля". На Донбассе погибли сотни кадровых российских офицеров — журналист

31 января 2018, 08:50

Точных цифр о погибших офицерах РФ ни у кого нет, а есть приблизительные – несколько сотен погибших за все время войны на Донбассе.

Присутствие российских войск на территории оккупированного Донбасса — это "секрет Полишинеля".

Все мировое сообщество знает, что на всех руководящих должностях, начиная от уровня командира роты и выше, находятся российские профессиональные военнослужащие. "Они там есть". И они были там с самого начала агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Такое мнение высказал военный журналист Владислав Селезнев в интервью "Радио Свобода".

"Сегодня на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится около 32 тысяч оккупационных войск. Количество именно российских офицеров более 3 тысяч.

Работают и спецслужбы Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации, другие спецподразделения, которые имеют соответствующего уровня подготовку специалистов.

Специфика выполнения задач подразделений Вооруженных сил Российской Федерации направлена на то, чтобы усилить именно наступательную составляющую частей и подразделений. Генштаб ВС России формирует мощный кулак именно на границе с Украиной. Это десятки тысяч российских воинов", — отметил Селезнев

Между тем, военный корреспондент российской "Новой газеты" Павел Каныгин заявил, что российские офицеры на Донбассе играют определяющую роль, если говорить об участии офицеров в тренировочных мероприятиях, управлении, связанных с тылом, с обеспечением, с руководством подразделений от роты и выше.

"Российские власти всегда подчеркивает: это люди, которые "по собственному желанию" поехали на Донбасс, никакого отношения к официальному Минобороны не имеют, "взяли отпуск" и могут делать все, что угодно", – говорит он.

По его словам, это и есть так называемая гибридная логика – "прекрасно понимаем, что взять отпуск офицер на месяц или на три не может, никто никогда не отпустит, тем более зная, что едет на войну в соседнее государство, подпадает под статью Уголовного кодекса России о наемниках, но одновременно как бы и не придраться".

"Пока в России сохраняется сегодняшняя власть, точно ничего с документами сказать нельзя. Как только мы начали подбираться, в первую очередь Шлосберг (депутат псковского собрания, напечатал данные по анонимным захоронениям погибших на Донбассе, – ред.) к подобным доказательствам, государство выдало спецзакон о засекречивании данных о военных потерях в мирное время", – отметил Каныгин.

Он добавил, что точных цифр о погибших офицерах ни у кого нет, а есть приблизительные – несколько сотен погибших за все время.

"Но в 2014-м и в 2015-м похороны военных происходили практически каждую неделю в разных регионах России, погибших "на учениях в Ростовской области "или просто" на учениях". Это когда еще не была задействована "гибридная армия", которая "в отпусках", наполовину из местных жителей, наполовину еще с каких-то", – подчеркнул российский журналист.

Ранее в Кабмине назвали сроки, когда российские войска уйдут с Донбасса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия военные
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять