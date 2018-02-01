Бойцы АТО рассказали, как взяли под контроль населенный пункт на Луганщине

В Луганской области Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка, который два года находился в так называемой "серой зоне" между позициями ВСУ и террористов.

"В деревню мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов", — рассказал один из украинских военнослужащих.

"Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться дальше, понемногу, но не останавливаясь", — добавил он.

Как сообщает "Военное телевидение", сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают посильную помощь. По данным переписи 2001 года, в селе проживало 124 человека.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск, в результате которых погиб украинский воин, еще двое — получили боевые травмы.