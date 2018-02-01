МТС ловит тут. В Донецке люди устраивают "переговорные пункты" под открытым небом, фото

В оккупированном Донецке дончане живут без украинской мобильной связи уже с 11 января.

Для того, чтобы связаться с близкими, местные жители вынуждены искать места, где хоть какой-то есть сигнал оператора Vodafone (МТС).

Журналист и блогер Денис Казанский разместил на своей странице в Facebook фотографии одного из таких переговорных пунктов

На фото видно как люди собираются возле места, где связь все же есть.

"Донецк, ХХІ век. "Переговорный пункт" под открытым небом. Тут ловит МТС", — говорится в описании к снимкам.

Ранее сообщалось о том, что в Донецке жители "ловят" сигнал Vodafone на мосту. В настоящий момент в "ДНР" действует только оператор мобильной связи "Феникс".

Напомним, главари так называемой "ДНР" просили компанию Vodafone-Украина подключить связь МТС на оккупированную территорию через Россию.