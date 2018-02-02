"Замечательный зверек". В Харькове сурок Тимка "сделал" предсказание о весне

В День сурка, который по традиции отмечается 2 февраля, харьковский сурок Тимка Третий предсказал раннюю и теплую весну в нынешнем году.

Такую информацию опубликовали представители биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина, где постоянно живет сурок-"прорицатель".

Разбуженный Тимка Третий не увидел своей тени, именно поэтому, согласно приметам, весенняя погода должна начаться в Украине уже через шесть недель.

"Весна, как сказала госпожа Судьба, обязательно придет, а сурок говорит, что через 6 недель будет теплая весна",- прокомментировал ситуацию профессор биологического факультета ХНУ имени Каразина Виктор Токарский.