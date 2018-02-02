Красиво жить не запретишь. В киевском ресторане предлагают отведать суп за 8 тысяч гривень

В киевском ресторане посетителям в меню предлагают суп под названием "Шабу-шабу", который стоит почти 8 тысяч гривень.

Необычное блюдо можно заказать в японском ресторан в центре города "Икигаи", пишет портал Vgorode. Этот суп считается традиционным блюдом японской кухни.

В заведении пояснили, что одним из ингредиентов супа является американское мраморное мясо. В состав также входит бульон "Даси" с овощами и лапшой. Двухлитровая порция рассчитана на двух человек. По японским традициям гостям подают кипящий бульон и отдельно остальные ингредиенты.

"Важно, что мясо должно быть нарезано тонкими кусочками. Гость сам "сочиняет" себе суп и наслаждается блюдом. В Японии его можно попробовать за 54 доллара", — рассказали журналистам.

Кроме того, в меню ресторана есть еще один суп с такой же ценой. Называется он "Сукияки" и по составу очень похож на "Шабу-шабу".