Был невостребован. Кучма рассказал о последних годах жизни Каденюка

Бывший президент Леонид Кучма заявил, что первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк (при каденции политика он полетел в космос — в 1997 году) в последние годы был без работы, невостребован, "хотя он очень талантливый человек".

Экс-глава государства часто общался с выдающимся украинцем, рассказал он после прощания с ним, пишет Укринформ.

"Мне казалось, что он (Каденюк — ред.) до ста лет будет жить... Практически, в последние годы он был без работы, невостребован, хотя он очень талантливый человек. А общаться с ним было очень легко, потому что всегда вел себя, не напоминая, что имел возможность гордиться собой, своим поступком, своим полетом", — подчеркнул Кучма.

Напомним, Леонид Каденюк умер 31 января в возрасте 67 лет в Киеве в парке Царское Село. Возможная причина смерти космонавта — сердечный приступ. Его 3 февраля похоронили в столице на Байковом кладбище.