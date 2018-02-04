Украина на 90% выполнила требования НАТО — Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина выполняет на 90 % план соответствия стандартам НАТО.

"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года – мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю – это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы будем находиться", – сказал глава Минобороны в интервью Голосу Америки.

По его словам, Украина имеет шанс соответствовать стандартам НАТО, в том числе ввести гражданское руководство Министерства обороны.

Кроме того, говорит Полторак, на сегодняшний день в сектор безопасности и обороны, куда входят все силовые подразделения, в Украине выделяется 5% бюджета.

"Непосредственно на оборону, на Министерство обороны, на Вооруженные силы в этом году в бюджете предусмотрено 2,7%", – отметил министр.

Полторак также отметил, что Украина имеет стратегический оборонный бюллетень.

"17 января на СНБО мы изучили и приняли за основу проект закона о национальной безопасности, который будет представлен в ближайшее время в Верховную Раду, где четко определены все приоритеты, и они соответствуют Стратегическому оборонному бюллетню. Там четко определено, что гражданский министр обороны должен быть с первого января 2019 года. Там четко определены все приоритеты, связанные с реформированием Генерального штаба", – сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году нет перспектив вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.