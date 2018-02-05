Маг спрогнозировал, какими будут весна и лето в Украине

5 февраля 2018, 05:56

Сегодня природа живет по своим ритмам, которые не отражаются в светском календаре, говорит маг.

Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, какая погода ожидает украинцев весной и летом в текущем году.

По его словам, времена года, обозначенные "светским" календарем, по которому мы живем, совсем не совпадают с ритмами, по которым живет природа, сообщает Обозреватель.

Он напомнил о древних цивилизациях, у которых были совершенно иные представления о временах года, чем сейчас у нас.

"Например, индейцы майя и даже культуры Ближнего Востока, разделяя сезоны, опирались на 4 главных астрономических события: 2 солнцестояния и 2 равноденствия. Поэтому весна начиналась с весеннего равноденствия, 21-22 марта, и заканчивалась в день летнего солнцестояния – 21 июня. С 22 июня по 21 сентября было лето, с 22 сентября по 21 декабря – осень, а с 22 декабря по 20 марта – зима", — говорит маг.

Сегодня же, говорит Мехеда, природа живет по своим ритмам, которые не отражаются в светском календаре.

"В 2012 году, согласно с многими философскими воззрениями, наступила новая эпоха, новый "планетарный день". И мы начинаем замечать, что ритмы природы начинают возвращаться к тем древним циклам, которые были определены равноденствиями и солнцестояниями", — отметил он.

Стоит отметить, что в последние 2-3 года они больше соответствуют природному календарю, чем светскому.

"В текущем году март не будет слишком жарким, но он не будет и холодным. Днем будет достаточно тепло, прогулки на природе могут быть по-настоящему приятными, а ночью будет холодно. Кроме того, обещают, что в этом году в марте будут морозы. То есть этот месяц будет достаточно необычным – он будет и теплым, и холодным одновременно – с перепадами. Это будет продолжаться до дня весеннего равноденствия – 21-22 марта", — рассказывает маг.

Он также отметил, что, начиная с последних чисел февраля, с начала марта снега должны сойти, и снегопадов не предвидится. Если и будут осадки, то только в виде дождя.

Мехеда заявил, что с равноденствия начинается сухой и теплый период.

"Апрель будет достаточно теплым, чтобы отдыхать на природе, а май обещает быть жарким – таким, как это бывает летом – земля будет прогрета, будет достаточно тепло", — говорит он.

Еще одно указание на то, каким будет весна и лето текущего года – это планета Венера, управляющая годом.

Годы, управляемые этой планетой, обычно очень жаркие и с большим количеством осадков. То есть климат приближается к тропическому. Так что в этом году мы можем ожидать тропические ливни и тропическую жару для всех стран Европы.

Кроме того, говорит провидец, температурный максимум украинцы смогут наблюдать не на побережье Черного моря, а в районе Товтр на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

 

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