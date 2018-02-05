Звезда "Особенностей национальной охоты" попал в базу "Миротворца"

Российские актеры Виктор Бычков (более всего известный по роли егеря Кузьмича в фильме "Особенности национальной охоты") и Игорь Лифанов были включены в базу данных сайта "Миротворец" − за то, что они провели мастер-классы в пионерлагере "Артек" в аннексированном Россией Крыму.

"Попался на сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", - говорится в сообщении портала, посвященном Лифанову.

Напомним, ранее сообщалось о том, что семеро российских музыкантов пополнили базу "Миротворца".