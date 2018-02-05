В Украине организовали серию пикетов против польского "антибандеровского" закона: фото

В понедельник, 5 февраля, представители националистических и праворадикальных движений организовали пикеты возле дипломатических представительств Польши по всей Украине, протестуя против принятого депутатами Сейма закона о запрете "бандеровской идеологии".

По данным киевского отделения "Национального корпуса", активисты требовали ветирования "антибандеровских" изменений в законодательство Польши. "Мы выступаем против разжигания межнациональной розни", - говорится в заявлении членов партии.

Пикеты были организованы возле польского посольства в Киеве, а также возле консульств этой страны в Одессе, Львове, Луцке и Харькове. В них приняли участие активисты "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора".

В Одессе, по данным портала "Думская", активисты передали лично в руки консулу обращение к президенту Польши Анджею Дуде, в котором содержалась просьба наложить вето на изменения в закон.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий объяснил мотив закона "о бандеровской идеологии".