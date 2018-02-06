Украину не включили в список стран, которые войдут в Евросоюз к 2025 году

В план по расширению Европейского союза, который должен 6 февраля представить еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан, вошли шесть стран, но Украины среди них нет.

Как сообщает Голос Америки, перспективы членства в Евросоюзе получили шесть балканских стран - Сербия, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Македония. Украина и Молдова, которые, как ожидалось, могли получить шанс стать полноправными членами ЕС, в список расширения не были включены.

В случае, если ЕС к 2025 году примет шесть стран, это станет самым масштабным расширением за последние 20 лет.

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