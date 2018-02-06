В Киеве осудили шпионившую для россиян военнослужащую Нацгвардии: детали приговора

Соломенский райсуд Киева признала военнослужащую Нацгвардии виновной в совершении государственной измены.

Такую информацию во вторник, 6 февраля, распространили представители пресс-службы СБУ. Судьи приговорили военнослужащую к четырем годам тюрьмы.

Следствию удалось установить, что женщина, работающая техником-оператором отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована россиянами во время визита к сестре в столицу РФ.

Затем, женщина начала собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну Украины. Ее задержали сотрудники СБУ в октябре минувшего года.

К слову, во время досудебного следствия женщина полностью признала свою вину, раскаялась и содействовала следствию.

Напомним, ранее публицист и политик Дмитрий Корчинский предложил радикальный метод борьбы с УПЦ МП "из-за госизмены и мошенничества".