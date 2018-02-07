Мультфильм украинского режиссера стал номинантом премии "Оскар", опубликован трейлер

Мультфильм "Кормилица", сценарий к которому написала украинка Анита Дорон, номинирован на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар".

Анимация будет бороться за статуэтку в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм", сообщает Еспресо.TV.

Сюжетная линия мультфильма - история 11-летней девочка Парван, отца которой незаконно арестовывают. Ребенок обрезает волосы, чтобы быть похожим на мальчика, что даст возможность поддержать семью.

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Основой сюжета стала новелла канадской писательницы Деборы Элис. Сценарий написала 42-летняя Анита Дорон, которая родилась в городе Берегово на Закарпатье. Продюсером анимационной ленты выступила голливудская актриса Анджелина Джоли.

Мультфильм "Кормилица" уже был продемонстрирован на кинофестивалях в США и Канаде.

Украинка Анита Дорон ранее известна, как сценарист художественных фильмов "Конец тишины", "Европа", "Восток".

Напомним, фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины.