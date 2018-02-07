В Черкасах открылся 57-й Sport Life

В клубе созданы все условия для результативных тренировок и релакса: тренажерный зал на 4 зоны: кардиотеатр и погрузочно-блочные тренажеры, зона Сross training и TRX, а также 2 студии групповых программ и студия Сайкл.

Основной социальной задачей компаниии Sport Life - есть привнести здоровый образ жизни в массы и сделать фитнес доступным для всех слоев населения - месяц тренировок в черкасском Sport Life Южный стоит 250 грн.

"Социальная ответственность является одним из важнейших принципов работы сети Sport Life, поскольку мы считаем необходимым участвовать в развитии украинского спорта. А, также, поддерживать тех, кто из-за определенных социальных проблем не имеет возможности посещать фитнес-клубы. У нас разработаны программы, которые призваны сделать фитнес доступным для всех слоев населения ". - Александра Гавловская, пресс-секретарь сети фитнес-клубов Sport Life.

На основе сети фитнес-клубов Sport Life создана тренировочно-соревновательная база для более 50-ти видов спорта. А в ближайшие планы компании входит расстроить свою сеть до 150 клубов уже к 2020 году. Эта необходимость возникла в связи со стремительным развитием фитнес-индустрии и популярностью спорта в Украине.