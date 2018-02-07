Тернопольская газета опубликовала статью "о евреях, захвативших власть в стране". Фото

Тернопольское издание "Чорткивский вестник" опубликовало редакционную статью "Жиды или евреи", в которой рассказывается о том, как власть в Украине захватили евреи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, добавив, что в Черткове евреи сегодня не проживают.

"Главный редактор издания Марьяна Полянская решила выяснить: "Почему у нас при власти так много жидов"? Вопрос она задает риторический и сама на него отвечает. "Если углубиться в историю, то жиды всегда были там, где деньги, где власть, выгода". Даже бабушка ей рассказывала, что "жид выганял ее из хаты с тремя детьми на Рождество, потому что муж проиграл и пропил ему эту хату", - комментирует статью Долинский

Долинский отметил, что Полянскую возмущает тот факт, что Израиль не признает Голодомор.

"Волнует Марьяну международная ситуация: "И сейчас можем наблюдать, как жиды активно укореняются среди всех ветвей власти многих стран мира. Трамп, Меркель, Саакашвили, Ширак, Саркози, Берлускони, Трумен, Линкольн и еще много президентов – все они евреи". Не оставила Марьяна без внимания и местные власти: "Порошенко (Вайсман, Вальцман) – яркий представитель иудейской национальности, который, как оказалось, больше думает не про страну, а про собственную выгоду. Тимошенко (Капительман) – еврейка, Яценюк – еврей, Гройсман – еврей", - перечислил Долинский антисемитские выпады в статье.

Также главу Украинского еврейского комитета возмутил пассаж о том, что украинцы "позволяют всяким евреям, румынам, полякам, американцам "заправлять парадом"".

"Украине нужен руководитель-украинец – настоящий хозяин, националист, носитель чистого украинского языка, бывший военнослужащий, честный и ответственный украинец", - говорится в статье.

"Заканчивает журналист статью смешным, по ее мнению, анекдотом:

"Собрал немецкий нацист евреев и украинцев чтобы расстрелять и говорит:

- Жид, выкопай яму. Лезь туда.

Говорит украинцу:

- Закапывай.

Украинец отвечает:

- Не буду.

Немец и расстрелял украинца. Говорит следующему украинцу:

- Украинец, выкопай яму. Лезь туда.

Жиду:

- Закапывай.

А жид взял лопату и закопал украинца", - цитирует финал статьи Долинский.

Напомним, 21 января посольство Израиля заявило, что обеспокоено проявлениями антисемитизма в Киеве.