Тернопольская газета опубликовала статью "о евреях, захвативших власть в стране". Фото

Издание задалось вопросом, почему украинцы "позволяют всяким евреям, румынам, полякам, американцам "заправлять парадом".
Тернопольское издание "Чорткивский вестник" опубликовало редакционную статью "Жиды или евреи", в которой рассказывается о том, как власть в Украине захватили евреи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, добавив, что в Черткове евреи сегодня не проживают.
"Главный редактор издания Марьяна Полянская решила выяснить: "Почему у нас при власти так много жидов"? Вопрос она задает риторический и сама на него отвечает. "Если углубиться в историю, то жиды всегда были там, где деньги, где власть, выгода". Даже бабушка ей рассказывала, что "жид выганял ее из хаты с тремя детьми на Рождество, потому что муж проиграл и пропил ему эту хату", - комментирует статью Долинский
Долинский отметил, что Полянскую возмущает тот факт, что Израиль не признает Голодомор.
"Волнует Марьяну международная ситуация: "И сейчас можем наблюдать, как жиды активно укореняются среди всех ветвей власти многих стран мира. Трамп, Меркель, Саакашвили, Ширак, Саркози, Берлускони, Трумен, Линкольн и еще много президентов – все они евреи". Не оставила Марьяна без внимания и местные власти: "Порошенко (Вайсман, Вальцман) – яркий представитель иудейской национальности, который, как оказалось, больше думает не про страну, а про собственную выгоду. Тимошенко (Капительман) – еврейка, Яценюк – еврей, Гройсман – еврей", - перечислил Долинский антисемитские выпады в статье.
Также главу Украинского еврейского комитета возмутил пассаж о том, что украинцы "позволяют всяким евреям, румынам, полякам, американцам "заправлять парадом"".
"Украине нужен руководитель-украинец – настоящий хозяин, националист, носитель чистого украинского языка, бывший военнослужащий, честный и ответственный украинец", - говорится в статье.
"Заканчивает журналист статью смешным, по ее мнению, анекдотом:
"Собрал немецкий нацист евреев и украинцев чтобы расстрелять и говорит:
- Жид, выкопай яму. Лезь туда.
Говорит украинцу:
- Закапывай.
Украинец отвечает:
- Не буду.
Немец и расстрелял украинца. Говорит следующему украинцу:
- Украинец, выкопай яму. Лезь туда.
Жиду:
- Закапывай.
А жид взял лопату и закопал украинца", - цитирует финал статьи Долинский.
Напомним, 21 января посольство Израиля заявило, что обеспокоено проявлениями антисемитизма в Киеве.