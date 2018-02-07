Босой и беззащитный. В Одессе копы сняли примерзшего ступнями к крыше мужчину

В Одессе полицейские спасли мужчину, примерзшего во время "босоногой" прогулки ступнями к крыше дома.

Такая информация была опубликована в среду, 7 февраля, на странице "Патрульная полиция Одесской области" в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованным данным, накануне поздним вечером, около 22.00, правоохранители получили сигнал о том, что неизвестный мужчина "восседает" на крыше частного дома в Суворовском районе Одессы.

Прибыв на место, полицейские увидели мужчину, примерзшего ступнями к металлической кровле одноэтажного здания и лишившегося возможности передвигаться.

Полицейские поднялись к мужчине и освободили его. Причину своего пребывания на крыше он не смог объяснить, при этом не имея никаких признаков алкогольного опьянения.

Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе с погоней и стрельбой поймали злоумышленников.