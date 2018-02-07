Резонансное ДТП с шестью погибшими в Харькове: в деле появилась новая пострадавшая — СМИ

Новая пострадавшая появилась в деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

"В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая", — сообщил юрист, пишет NewsRoom.

Как стало известно СМИ из собственных источников, девушка, которая в момент аварии находилась в салоне Lexus, в результате аварии получила перелом грудной клетки, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. В суде интересы Ковалевой представляет адвокат.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября прошлого года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

7 февраля судьи приняли решение о продлении меры пресечения подозреваемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 7 апреля без права внесения залога.