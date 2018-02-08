В "ДНР" похвастались снайперским комплексом "Сепаратист", видео

На захваченной части Донецкой области боевики самопровозглашенной "ДНР" якобы создали снайперский комплекс "Сепаратист".

"Снайперка" является "самой крупнокалиберной в мире", говорится в Telegram-аккаунте проекта террористов WarGonzo.

"Боеприпасы для нее сопоставимы с б/к (боекомплект — Ред.) ЗУ-23. Прицельная дальность снайперского комплекса "Сепаратист" — 3 тысячи метров. Отдачи почти нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2017 года главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко говорил, что в псевдореспублике "оборонка" разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить врага с высокой скоростью, "наступление ВСУ закончится, не успев начаться".

Поже сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сказал на чате в "Главреде", что в республике не было создано "молниеносное" оружие, а заявление лидера террористов является популистским.

ЗУ-23-2 — советская 23-мм спаренная зенитная установка, масса ее снаряда 190 грамм, дальность стрельбы по высоте — 1,5 километра, скорострельность — 2 тысячи выстрелов в минуту.