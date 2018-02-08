"Способ найти баланс". В ОБСЕ высказались за двуязычное образование на Закарпатье

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер побывал 6-7 февраля с официальным визитом в четырех населенных пунктах Закарпатской области.

Как говорится в докладе ОБСЕ, Заньер высказался в поддержку учреждения в регионе образования на двух языках.

Комиссар посетил Ужгород, село Соломоново, Мукачево и Берегово. В рамках дискуссий он обратил пристальное внимание на проблемные вопросы национальных меньшинств.

"Двуязычное образование является эффективным способом найти баланс между сохранением и продвижением идентичности меньшинств, а также способствует успешной социальной интеграции усиления роли государственного языка", - сказал он.

Заньер побывал в одной из школ, где дети учатся на двух языках. По итогам встречи он заявил, что двуязычное образование – это компромисс, которого можно достигнуть в проблеме внедрения недавно принятого в Украине закона об образовании.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины согласились с тем, что переходный период для имплементации статьи закона "Об образовании" о языке школьного обучения должен быть продлен до 2023 года.