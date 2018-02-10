Экс-нардепа Шепелева арестовали на 2 месяца, адвокаты будут обжаловать решение суда

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, пишет УНИАН.

Суд принял решение о применении меры пресечения, избранной 26 марта 2015 года.

"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", — заявила судья.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней.

Между тем, заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уточнил, что решение принято согласно определения суда от 26 марта 2015 года, потому что "подозреваемому Шепелеву было заочно избрано меру пресечения".

"…сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения. Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждено все наши доводы и наши все улики, которые подтверждают как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины", — подчеркнул Кравченко.

В свою очередь, как заявил адвокат Денис Аникин, защитники намерены подавать апелляцию на данное решение суда.

"Мы будем подавать апелляцию. Мы считаем его (решение суда — ред) абсолютно незаконным, необоснованным. Мы это доказывали в суде. Мы считаем это давлением со стороны военной прокуратуры", — заявил Аникин.

"Мы обосновывали свои доводы и соответствующими документами, которые суд фактически не принял во внимание", — заявил адвокат. Он утверждает, что дело имеет все признаки политического преследования.

Также защитник Шепелева добавил, что суд не принял доводы стороны защиты о необоснованности подозрения и относительно недопустимости доказательств прокуратуры.

Как известно, Шепелев был задержан в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.