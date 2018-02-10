Студенты, туристы, эмигранты. В Госстате подсчитали посетивших Украину иностранцев

За 2017 год Украину посетили 14,3 млн иностранных граждан, 4 млн из которых приехали на постоянное место жительства.

В служебных целях в Украину в прошлом году въезжали 88,9 тысяч иностранцев, для туризма - 38,6 тысяч человек, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно обнародованной информации, частные поездки в Украину на протяжении прошлого года совершили 13,7 млн граждан из разных стран, на учебу приехали 4,5 тыс. человек, с целью трудоустройства - 2,6 тыс. человек.

Наибольшее количество приезжих зафиксировано из Молдовы - 4,4 млн человек, затем в рейтинге следует Беларусь - 2,7 млн, из Польши - 1,14 млн, а из Венгрии - 1,06 млн граждан.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что в Украине численность населения за 11 месяцев 2017 года уменьшилась на 181,5 тысяч человек и на 1 декабря минувшего года составила 42 млн 403 тысяч человек.