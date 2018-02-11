"Речь не идет". В корпорации "Богдан" опровергли остановку производства санитарных авто

Военнослужажие Вооруженных сил Украины получат модернизированные санитарные автомобили модели "Богдан 2251" в полном объеме и речь об остановке производства этих машин не идет.

Такую информацию озвучили новостному агентству Укринформ представители автомобилестроительной корпорации "Богдан".

"Ни о какой приостановке производства Богдан 2251 или об отказе от закупок, как сообщали некоторые СМИ, речь не идет", – заявили они.

Напомним, утром в воскресенье, 11 февраля, в пресс-службе Минобороны заявили о том, что производство автомобилей модели "Богдан 2251" временно остановлено.



