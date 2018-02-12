Церковный праздник трех святых 2018: традиции и приметы

12 февраля православные христиане отмечают важный церковный праздник - Собор трех святителей. В народе его называют днем "трех святых": Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

В этот день они почитаются как вселенские учители, чей авторитет имеет особый вес в формировании догматики, организации, и богослужения Церкви.

Этот праздник появился из-за большого спора в ХІ столетии о том, кто наиболее ценен для церкви из них троих. Некоторые люди ставили выше святого Василия Великого, другие - святого Григория Богослова, а третьи - святого Иоанна Златоуста. Сторонники святого Василия называли себя василианами, святого Григория – григорианами, а святого Иоанна - иоаннитами. По религиозной легенде, сами святители решили этот спор, явившись мудрому епископу города Евхаит Иоанну. Они рассказали ему, что они равны, и не должно быть никакого разделения или противопоставления. В честь прекращения споров на эту тему и привести людей к единомыслию, в 1076 году был установлен 30 января (по юлианскому стилю — 12 февраля) праздник трех святителей – один на всех троих.

В этот день нельзя ругаться, сквернословить и конфликтовать, работать на земле и нельзя прясть, а потому называют этот день еще и "днем трех святителей-непрядильщиков".

А еще в этот день наблюдали за луной, ветром и животными, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшее время. Так, красная луна предрекала сильный ветер, забредающие к людям зайцы – к суровому февралю, вой волков – к сильным морозам. Иней на деревьях – к теплу, а ветер с севера при безоблачном небе – к большим холодам.