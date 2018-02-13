Порошенко уволил гендиректора "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с поста генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром"

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба главы государства. Согласно обнародованным данным, Порошенко завизировал указ №26 от 12 февраля нынешнего года. "Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Укроборонпром" запустит серийную модернизацию ракет.