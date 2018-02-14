Украина получила от США приборы ночного видения, фото

Соединенные Штаты Америки передали украинской армии 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5 млн 800 тыс. долларов.

Данное оборудование предоставлено украинской стороне в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США, сообщает 112 Украина.

"Технология этих приборов будет гарантировать безопасность ВСУ и украинского народа в ночное время. Предоставленное оборудование и тренинги помогают Украине лучше защищать свои границы", — отметила посол США в Украине Мари Йованович.

Начальник Генерального штаба Минобороны Виктор Муженко заявил, что теперь приборами ночного видения будут оснащены минимум 10 батальонов ВСУ.

"США — это стратегический партнер Украины и общий процент материальной помощи составляет 90%. Это нелетальное вооружение и те ночные приборы, которые передавались раньше. Это и советники, и тренинги, которые проводят американские инструкторы. Как минимум еще 10 батальонов будут оснащены приборами ночного видения", — отметил Муженко.

Как известно. 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.