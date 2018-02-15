Военный эксперт спрогнозировал, сколько еще продлится конфликт на Донбассе

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал прогноз разведки США, которая считает, что Украине не удастся восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса в текущем году.

"Украина в 2018 году не восстановит контроль над ныне оккупированными территориями. Это однозначный ответ", — сказал эксперт на чате в "Главреде".

"Думаю, что в замороженном виде конфликт на Донбассе России вполне выгоден. На примерах Южной Осетии и Абхазии, Приднестровья видно, что наличие таких контролируемых очагов является эффективным способом влияния российской стороны на страны, которые находятся в ближнем круге. Потому думаю, что этот конфликт продлится еще до 10 лет. Нам нужно к этому готовиться и фактически морально мы уже к этому готовы. Главное, чтобы это не была война на истощение Украины, когда большую часть ресурсов выделяем на оборону, теряем личный состав, и такой процесс постоянного напряжения не позволяет нам чувствовать себя в полной безопасности", — отметил он.

Эксперт также считает, что Украине нужно пересмотреть способы ведения боевых действий.

"…если мы перестроим систему обороны и пойдем по израильскому пути, мы сможем на любое действие агрессора отвечать настолько эффективно, что каждое наше действие будет вселять оптимизм и позволяло говорить о том, что наша армия эффективна. Вести войну из окопов мы уже не можем", — подчеркнул Згурец.

Ранее аналитики иностранной разведки Эстонии спрогнозировали, что война на Донбассе, развязанная Россией, будет продолжаться в 2018 году, основная цель властей РФ — надежно затянуть Украину в сферу своего влияния.