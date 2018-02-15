Во Львове "правые" активисты повредили "Монумент Славы": фото

В четверг, 15 февраля, члены организаций националистического, "правого", толка разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на "Монументе Славы" во Львове и нанесли на него краской надпись "Памятник оккупантам".

Такое сообщение опубликовал портале Zaxid.net.

По словам организаторов акции, в частности − представителей "Правого сектора", "Добровольческого движения ОУН" и организации "Сокол", хотели еще раз указать местным властям на то, что "памятник следует снести в рамках декоммунизации".

"Это наша информативная акция, мы надеемся, что власти прислушаются к нам. Считаем, что памятник подпадает под декоммунизацию и его должны снести. Если власть не будет к нам прислушиваться, то посмотрим, как будут разворачиваться события", - заявил руководитель львовского филиала "Правого сектора" Тарас Бобанич.

НАпомним, ранее в Киеве активисты "Нацкорпуса" избили распространявшего листовки о нацистской оккупации мужчину.