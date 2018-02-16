Эксперт назвал самое слабое место украинской армии

16 февраля 2018, 13:39

Старые требования мешают ВСУ быстро адаптироваться к новым требованиям, считает Згурец.

Силы специальных операций и штурмовые войска учатся действовать по-новому, отметил Сергей Згурец

Сейчас самым слабым местом Вооруженных Сил Украины является то, что армия и военное руководство, которое принимает решение о проведении боевых операций, руководствуется воинскими статутами, разработанными по кальке уставов советской армии.

Существование подхода с опорой на решение в уставах прошлого существенно вошло в противоречие с теми формами ведения боевых действий, которые сегодня нужны на поле боя, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на чате в "Главреде".

"Вы, конечно, спросите — какой смысл, может ли командир пренебрегать боевым уставом. Он может пренебрегать, пока не возникает парадоксальная ситуация, когда на поле боя не появляется несколько убитых солдат или иные потери, после чего начинается расследование Военной прокуратуры. И военный прокурор спрашивает: "Почему ты нарушил систему боевого планирования и действовал по своему усмотрению?", — отметил эксперт.

По его словам, "учитывая, что такие случаи были, существование старых требований и наличие такого наказания, которое девальвирует саму инициативу на поле боя, (является — Ред.) одним из факторов, который не позволяет украинской армии быстро адаптироваться к новым требованиям".

"Хотя Силы специальных операций, штурмовые войска уже являются той силой, которая учится действовать по-новому. Так вот вопрос системы управления, вопрос статутов и боевых приказов требует изменений. И это тот вызов, который требует тесного взаимодействия с НАТО, США, чтобы наша логика на поле боя была похожей, а наши офицеры отошли от того бремени наказания, вызванного нашими правоохранительными органами насчет четкого выполнения статутов советской армии", — добавил управленец.

Ранее Сергей Згурец говорил, что в ВСУ одной из самых больших проблем является не техника, а нехватка достаточного количества профессиональных военнослужащих, которые могут качественно эксплуатировать ее.

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