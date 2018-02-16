В Луганске отметили День Валентина. Прохожим на улицах раздавали "сталинтинки"

Активисты организации "Союз коммунистов Луганщины" в оккупированном Луганске 14 февраля раздавали прохожим "сталинтинки".

На открытках в форме сердца было изображение советского диктатора Иосифа Сталина, сообщают "Новости Донбасса".

"14 февраля по навязанной нам западом традиции, молодые люди отмечают так называемый "день святого Валентина" и дарят друг другу "валентинки". В Луганске этот день совпал с 75-летним юбилеем со дня кровопролитного освобождения Ворошиловграда (Луганска) от фашистских захватчиков в 1943-м году. Но этот праздник, к сожалению, почти забыт. Даже сейчас, некоторые "фейки", называя себя "патриотами", поздравляют соотечественников с "днем любви" и пропагандируют чуждые нам ценности", — говорится в сообщении организации "Союз коммунистов Луганщины".

Напомним, ранее блогер показал Луганск после прихода "русского мира".