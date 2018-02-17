"В гости к ФСБ". Радикалы сожгли "сувениры" из офиса Россотрудничества, опубликованы фото и видео

В субботу, 17 февраля, активисты радикальных организаций С14, "Правого сектора" "Традиции и порядок" пришли в офис Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве.

Активисты обнаружили в здании флаги и символику РФ, а также некоторую атрибутику указанного органа с фотографиями людей, которые воюют против ВСУ на Донбассе.

Основной претензией активистов было желание увидеть документы о праве пользования зданием по адресу ул. Борисоглебская, 2. Участники акции протестовали против насаживания культуры оккупанта в центре Киева.

Спустя некоторое время на место событий прибыл директор Россотрудничества Константин Воробьев. У дипломата произошла словесная перепалка с активистами. В здание также прибыл патруль полиции, стычек не зафиксировано.

У офиса Россотрудничества активисты также сожгли флаг РФ и изъятые "сувениры".

Напомним, ранее активисты повесили цепь и закрыли на замок офис Россотрудничества.