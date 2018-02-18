На Днепропетровщине обнаружили тела пяти погибших при неизвестных обстоятельствах

В субботу утром, 17 февраля, в частном доме в селе Аулы Днепропетровской области обнаружены тела пяти погибших людей.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, причина смерти устанавливается.

"17 февраля около 11 часов. 20 мин. в с. Аулы Криничанского района в частном жилом доме обнаружены 5 погибших. Причина смерти устанавливается. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине при пожаре погибла женщина вместе с сыном.