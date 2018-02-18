Ошибка "Элвиса". Журналисты рассказали историю державшего Украину в страхе маньяка

На счету маньяка полсотни ограблений, разбоев и жертв. Сам он говорит о 200 убитых женщинах.
Целое десятилетие серийный убийца оставлял трупы по Киевской области и только его маленькая ошибка и большая полицейская удача помогли наконец поймать самого жесткого и самого хитрого серийного убийцу за времена независимой Украины.
В сюжете "Украинских сенсаций" описана история жуткого душегуба по кличке "Элвис". Теперь его дело описано в пособиях по криминалистике. Перед изнасилованием он просил своих жертв аккуратно складывать свои вещи рядом. Журналисты также взяли интервью у жертвы, которая "не может забыть" его половой орган.
В тот вечер Аня спешила домой к маленькому сыну, но позже тело девушки найдет мать на заснеженных склонах лесополосы. Аню изнасиловали и задушили, но эта смерть поставила точку в жуткой ланке ужасных убийств.
На его счету полсотни ограблений, разбоев и жертв. Сам он говорит о 200 убитых женщинах.
"Боярский" серийный маньяк убивал, чтобы стать похожим на своего кумира — главного убийцу страны Анатолия Оноприенко.
Дело этого убийцы содержит 10 томов. За его головой охотилось больше сотни людей в течение 9 лет. Высшие чины выделяли, без преувеличения, десятки миллионов гривен, чтобы поймать преступника, который держал в страхе целую область.
7 лет назад Юрия Кузьменко пожизненно посадили. В одиночной камере под круглосуточным наблюдением опаснейший убийца отбывает наказание в Роменской колонии № 56.
За решетку его засадил настоящий гроза жестких убийств и маньяков Руслан Сушко — старший следователь Главного следственного управления МВД. Лучший в Украине "волкодав" за считанные часы нашел убийц по-зверски убитой Оксаны Макар. Он расследовал громкие дела маньяков. Прослужив более 25 лет в органах, Руслан Сушко уволился накануне прекращения существования милиции.
Впервые на телевидении маньяк "Элвис" и те, кто его поймал, и кто выжил после встречи с ним.