В захваченной Ясиноватой вывесили хвалебный баннер с Путиным, фото

В захваченной боевиками "ДНР" Ясиноватой Донецкой области вывесили хвалебный баннер, на котором изображен президент России Владимир Путин.

Изображение размещено на Дворце культуры машиностроителей, пишут "Новости Донбасса".

На баннере под портретом главы российского государства написано: "Наша надежда и опора".

Ранее сообщалось, что в подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске 14 февраля — в День святого Валентина — активисты организации "Союз коммунистов Луганщины" раздавали прохожим "сталинтинки".