"Не спасет". В самопровозглашенных "ЛДНР" отреагировали на закон о реинтеграции Донбасса

Террористы "ДНР" и "ЛНР" раскритиковали подписанный президентом Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса.

Исполняющий обязанности "министра иностранных дел ЛНР" и представитель оккупированной территории на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал документ "запоздалой попыткой узаконить войну в регионе". Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот закон не спасет Порошенко и Турчинова от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением", – сказал он.

Самопровозглашенный "министр" назвал политику Киева в отношении жителей Донбасса "деструктивной".

Аналогичное заявление озвучил глава так называемого народного совета "ДНР" Денис Пушилин. Он добавил, что теперь против населения Донбасса Киев сможет применять армию.

Напомним, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам главы государства, международных обязательств Украины документ не нарушает.