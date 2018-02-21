Соцсеть о партии Добкина: "Миша, вы или крест снимите, или трусы наденьте"

Добкин заявил, что его артия была зарегистрирована 15 февраля и будет сильно отличаться от остальных социалистов
Соцсеть потешается над народным депутатом Украины от "Оппозиционного блока" Михаилом Добкиным, который заявил, что зарегистрировал свою партию "Христианские социалисты".
По его словам, партия была зарегистрирована 15 февраля и будет сильно отличаться от остальных социалистов, сообщает NewsOne.
"Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление – это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности, такие как семья, уважение, взаимоотношения между людьми", – отметил нардеп.
Кроме того, в своем Facebook Добкин обнародовал фотографию с флагом партии.
Подписчики придумывают оригинальные названия для новосозданной партии "оппоблоковца".
"Ну…рандомный называтель партий еще нормально сгенерировал. Могло быть: "вегетарианские квадроциклисты" или "прорезиненные бобслеисты", "Муслимские республиканцы", "Почему не ХЗ?!", "По названию партии видно, часть денег уже пронюхана", — пишут они.
"Добкин — христианин. *громкий хохот будит соседей", "Миша, вы или крест снимите или трусы наденьте!, "Соціалісти — це ж атеїсти".
"Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - #Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО https://t.co/gab63ZhyxP это как? #добкиенисты ?— Денис (@prov_den) 21 февраля 2018 г.
Тем временем Мишаня получил свежий грант из-за поребрика и зарегал новую партию. Мы даже не можем придумать смешной подводки к этой новости, честно pic.twitter.com/xd3QNeY7S4— Хуевый Харьков (@h_kharkov) 20 февраля 2018 г.