В Минюсте рассказали, скольких неплательщиков алиментов не выпустили из Украины

Государственные исполнители за последнее время запретили выезд за границу страны 25 тысячам злостных неплательщиков алиментов.

Такую статистику озвучил глава украинского Министерства юстиции Павел Петренко в пятницу, 23 февраля.

По его словам, также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете злостным "алиментщикам" управлять транспортными средствами. Шесть тысяч из них были объявлены в розыск неплательщиков алиментов.

По данным Петренко, с начала вступления в силу закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, с должников удалось взыскать 50 млн гривен.

Чиновник также уверен, что к концу декабря нынешнего года статистика по количеству должников должна продемонстрировать хорошие результаты действия.э

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабмин повысил алименты до 50%-ного прожиточного минимума.