В аннексированном Крыму пропали без вести 19 человек

26 февраля 2018, 09:57

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма. В тот день в результате стычек 2 чел. погибли и несколько десятков были ранены.

В оккупированном Крыму считаются пропавшими без вести 19 человек, большинство из которых – активисты.

Об этом заявил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Пропали (вместе с не крымскими татарами) 19 человек. Не исключаю, что может быть и больше. В основном это активисты", – заявил он.

По его словам, права человека в оккупированном Крыму совсем не соблюдаются.

"В целом ситуация с правами человека в Крыму абсолютно никакая. То есть никаких прав не соблюдается, допросы, обыски, аресты, похищения, убийства стали нормой. Нет ни свободы выражения своей точки зрения, ни свободы вероисповедания, ни свободы идеологии, ни тех свобод, которые записаны в конституции. Даже право на одиночный пикет тоже нарушается. И самыми ярыми нарушителями всех этих прав и свобод являются как раз те органы, которые должны за это отвечать. В целом они исполняют заказы власти по созданию в Крыму атмосферы страха и бесправия", – сказал он.

Заместитель главы Меджлиса кримскотатарского народа Ильми Умеров уверяет, что санкции против РФ нужно усиливать.

"Мы считаем, что санкции надо еще расширять, усиливать, оказывать политическое, дипломатическое давление, настолько, чтоб Россия сама отказалась от Крыма как от тяжелой ноши", – заявил он.

Стоит отметить, что четыре года назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, пишет Укринформ.

В противовес этому митингу был организован митинг "Русского единства", под руководством приспешника российских оккупантов Сергея Аксенова.

В тот день в результате столкновений два человека погибли и несколько десятков получили ранения. Впоследствии, после оккупации Крыма, следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело (так называемое "дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.

Напмоним, ранее волонтер Мирослав Гай заявлял, что Россия превращает Крым в гигантскую военную базу.

 

 

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Крым крымские татары пропавшие без вести Ильми Умеров Заир Смедляев
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