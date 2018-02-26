Жена Авакова получила миллионный доход от продажи телеканала "Эспрессо"

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал декларацию о доходах за 2017 год, согласно которой его доход составил 1,1 миллиона гривен, а финансовая прибыль его супруги Инны – 57 миллионов гривен.

Заработная плата министра составляет 710 тысяч гривен в год. Об этом сказано в декларации о доходах, которая доступна в едином реестре.

Аваков получил 77 тысяч гривен от издательства "Фолио" и 295 тысяч гривен процентов от вкладов в "Ощадбанке".

Инна Авакова получила 292 тысячи гривен зарплаты в ПАО "Инвестор", 304 тысячи гривен прибыли от итальянского предприятия Avitalia, 568 тысяч гривен процентов в "Ощадбанке" и 55,8 миллионов гривен от продажи 40% телеканала "Эспрессо".

Министр и его супруга хранят наличные средства в различных мировых и украинских банках, а также в драгоценных металлах.

Глава МВД задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языке.

Как сообщалось ранее, 29-летний сын Авакова переехал в элитную высотку на Печерске.