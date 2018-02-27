Народный синоптик сказал, когда в Украину придет настоящая весна

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину настоящая весна придет только в третьей декаде марта.

Апрель начнется мокрым снегом, дождем и ветрами, рассказал эксперт "Сегодня".

По его словам, "май окажется более дождливым, чем в предыдущие годы, но без изнуряющей жары, лишь в середине третьей декады потеплеет до +25 и выше".

"Лишь в третьей декаде марта придет настоящая весна, но будет она недолгой, апрель также начнется мокрым снегом, дождем и ветрами. Весь месяц погода ожидается нестойкой, то ясно и тепло, то пасмурно и дожди", — отметил собеседник.

Горбань добавил, что "на Пасху (Воскресение Христово, в 2018-м праздник отмечают 8 апреля — Ред.) пасмурно, но тепло и сухо". "В последнюю неделю месяца потеплеет выше +20", — заявил он.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.