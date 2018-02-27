Опубликовано видео взрыва офиса венгров в Ужгороде

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент взрыва в офисе "Общества венгерской культуры Закарпатья" в ночь на 27 февраля в Ужгороде.

Видео было сделано с камер наблюдения. Фото из пострадавшего от огня помещения публикует местное издание "Карпатский объектив".

В свою очередь, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что поджог офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде был инспирирован российскими спецслужбами.

"ФСБ неоднократно устраивало в Закарпатье провокации. Это и "эпический" план "Шатун", и указатели с провокационными надписями на венгерском языке, и попытка подрыва памятника венграм на Верецком перевале, и, наконец, поджог офиса ОВКЗ в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены радикальной пророссийской организации "Фаланга", – пишет губернатор Закарпатья.

Цель всех этих провокаций – расшатать ситуацию на межэтнической почве и спровоцировать на Закарпатье "донбасский" сценарий.

"В связи с этим меня удивляет слабая реакция наших правоохранительных и силовых структур. Вчера на оперативном совещании я публично предупредил руководство силовиков о возможных провокациях и поручил Нацполиции взять под усиленную охрану ряд объектов, в том числе офис ОВКЗ. Считаю работу наших правоохранителей провальной, и прошу их центральное руководство дать оценку такой бездеятельности", – добавляет Москаль.

Подобные провокации, по словам главы Закарпатской ОГА, не будут иметь никаких последствий для добрососедских отношений между украинцами, венграми и представителями других национальностей, проживающих в Закарпатье.

Напомним, как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, в поджоге офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде есть заказной внешний след. В свою очередь по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит рост экстремистских движений.