Выходные на 8 марта: сколько и как отдыхаем в 2018 году

На празднование Международного женского дня Кабмин дал украинцам 4 выходных – с 8 по 11 марта включительно.

Такое решение правительство приняло еще 11 января своим распоряжением о переносе рабочих дней в 2018 году.

Поскольку 8 марта в 2018 году приходится на четверг, то 9 марта, пятница, тоже будет выходным днем. Правда, за него придется отработать – в субботу, 3 марта.

Также работодателям рекомендовано укоротить рабочий день на час накануне праздника, 7-го марта.

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Ближайшие выходные, которые ждут украинцев после марта, это нерабочие дни в честь Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 8 апреля, понедельник 9 апреля также будет официальным выходным днем.

На майские праздники, День труда, украинцы будут отдыхать тоже 4 дня – с 28 апреля по 1 мая.

Ранее народный синоптик сказал, когда в Украину придет настоящая весна.

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