В Одесской области педофил изнасиловал девочку и бросил замерзать в лесу

В Одесской области 11-летняя жительница одного из сел Балтского района ушла из дома и не вернулась. В четыре часа утра полузамерзший ребенок был найден в лесополосе в нескольких километрах от села.

По словам потерпевшей, ее изнасиловал и бросил ночью на морозе местный житель, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее бабушка. По словам женщины, внучка гостила у нее, а примерно в 16 часов ушла к родителям, которые живут в этом же селе. Однако ни дома, ни у бабушки ребенок не появился.

Отмечается, что по тревоге был подняты полицейские не только Балтского, но и соседних районов. Кроме того, к поискам девочки присоединились местные охотники и неравнодушные граждане.

Пытаясь найти хоть какие-то следы ребенка, правоохранители опрашивали людей, обследовали территорию села и его окрестности.

"В четыре часа утра в полубессознательном состоянии девочку со следами обморожения конечностей нашли в лесополосе на расстоянии 6-7 километров от села. Несовершеннолетняя рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны одного из местных жителей. По словам ребенка, 19-летний односельчанин изнасиловал ее и бросил саму в лесу на морозе. Девочка всю ночь бродила в поисках дороги домой. Благодаря полицейским, которые своевременно нашли малолетнего ребенка, удалось избежать трагических последствий этого страшного события", — сказано в сообщении.

В полиции также сообщили, что сейчас пострадавшая доставлена в больницу и находится под наблюдением медиков. По имеющейся информации, ее состояние оценивается как стабильное.

Работники полиции задержали подозреваемого на территории соседнего района, где он скрывался. Сейчас с мужчиной, который уже был осужден ранее, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали педофила, который два года насиловал мальчиков.