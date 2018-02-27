В Генпрокуратуре презентовали новые доказательства поддержки Россией донбасских боевиков

27 февраля 2018, 16:58

Информацию обнародовал спикер ведомства Андрей Лысенко.

  • Трофеи, захваченные украинскими военными Андрей Лысенко/Facebook
  • В Генпрокуратуре презентовали новые доказательства поддержки Россией донбасских боевиков Андрей Лысенко/Facebook
  • В Генпрокуратуре презентовали новые доказательства поддержки Россией донбасских боевиков Андрей Лысенко/Facebook
  • В Генпрокуратуре презентовали новые доказательства поддержки Россией донбасских боевиков Андрей Лысенко/Facebook
  • В Генпрокуратуре презентовали новые доказательства поддержки Россией донбасских боевиков Андрей Лысенко/Facebook

Во время нападения диверсионной группы под Красногоровкой (Донетчина) на позиции ВСУ 20 февраля удалось изъять новые доказательства финансирования РФ боевиков на Донбассе.

"По результатам боевого столкновения ликвидированы четыре участника диверсионно-разведывательной группы 2 стрелкового батальона 100 ОМСБр 1 Армейского корпуса террористической организации "ДНР", один из которых является гражданином Российской Федерации", - написал на своей странице в соцсети Facebook спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко".

По его словам, среди нападавших был гражданин России. В результате боевого столкновения погибли трое украинских военных.

Также на поле боля было обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывного оружия, в том числе и подствольный гранатомет калибра 40 миллиметров, который, согласно заключению эксперта, является моделью 6Г34 (ГП-34) промышленного производства.

По данным информации Минобороны Украины, именно такой гранатомет состоит на вооружении российских военных.

Диверсанты противника были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), произведенную в российских городах Казань, Ростов-на-Дону.

Все полученные доказательства финансирования и снабжения РФ незаконных вооруженных формирований на Донетчине уже переданы в МИД Украины для использования в международных судебных инстанциях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" и "ДНР" скоординировались с военными Южного округа РФ.

 

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Донбасс боевики Россия Украина ВСУ Андрей Лысенко
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