В Минюсте рассказали, сколько злостных неплательщиков алиментов объявлены в розыск

На Виннитчине были составлены первые два протокола о направлении на выполнение общественных работ злостных должников по алиментам на содержание детей.

Такую информацию в эфире канала "112 Украина" озвучил глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко. "Могу сегодня эксклюзивно проинформировать, что уже первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены по Украине", - заявил чиновник.

По его словам, новый закон в отношении должников-"алиментщиков" действует уже две недели. Сейчас уже почти 60 тысяч человек лишены из-за него прав на вождение транспортных средств, Кроме того, в розыск объявлены около 8 тысяч злостных неплательщиков

Напомним, ранее в Минюсте рассказали, скольких неплательщиков алиментов не выпустили из Украины.